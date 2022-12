Volley maschile | i giocatori di Perugia perdono l’aereo e restano bloccati a Lisbona

(Di martedì 13 dicembre 2022) Incredibile disavventura per i neocampioni del mondo didella Sir Safety, che hanno perso l’area per tornare in Italia e sono stati costretti a restare. La squadra di Simone Giannelli, infatti, non è riuscita a prendere il volo che li avrebbe dovuti riportare sul suolo italiano. Attraverso i canali social ufficiali, il club umbro ha ironizzato sull’episodio pubblicando una locandina che richiama la celeberrima posa di Kevin McCallister, il bambino di ”Mamma ho perso”, film cult prodotto nel 1990. In questo caso, però, al posto dei protagonisti della pellicola ci sono i nuovi campioni del mondo per club: Oleh Plotnytskyi nel “ruolo” di Kevin e i due cubani Herrera e Cardenas alle sue spalle. SportFace.

Nel campionato di serie D trasferta non positiva per il VBC Mondovì/Villanova che si arrende 3-1 (23-25,25-19,25-17,25-23) in casa della capolista Montanaro sino ad ora imbattuta, rimediando in tal mo ...Da mercoledì 14 dicembre a domenica 18 dicembre le più rinomate squadre di volley femminile si sfideranno ad Antaliya con un unico obiettivo: essere il team più forte del pianeta.