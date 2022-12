Traffico e spaccio di droga | sgominata banda | venti persone indagate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’oggi, ufficiali in servizio presso la Questura di Salerno, con l’ausilio di Unità Cinofile nonché di contingenti dei Reparti Prevenzione Crimine e dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, hanno eseguito una misura cautelare, emessa della GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 20 indagati, di cui 18 sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, uno ai domiciliari in ragione dell’età avanzata e uno allo stato irreperibile. Ai soggetti coinvolti risultano contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata aldì sostanza stupefacente nonché plurimi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, eroina e hashish. Secondo la prospettazione accusatoria condivisa dal giudicante, a Salerno e comuni della provincia agiva ...