Strage alla riunione di condominio | i morti diventano quattro I pm chiedono la convalida del fermo per Campiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’indagine va avanti e si aggravano sempre più le accuse nei confronti di Claudio, che ha aperto il fuoco durante unadidomenica scorsa a Fidene, vicino Roma. Sono diventate, infatti, le vittime della follia omicida dell’uomo: è morta anche Fabiana De Angelis, che era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano ancora gli altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini. Nel frattempo è notizia di oggi che per la prima volta Claudiosi confronterà con i magistrati. L’udienza didel, richiesta dal pm Giovanni Musarò, avverrà all’interno delle mura del carcere romano di Regina Coeli edovrà rispondere di accuse gravissime: triplice omicidio volontario, aggravato ...