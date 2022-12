Proteste Iran | la scure della repressione | 11 condanne a morte e 400 in carcere

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ini tribunaliprovincia di Teheran hanno condannato 400 persone per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni eantigovernative innescate dalladi Mahsa Amini. Lo ha annunciato il capomagistraturaiana, Ali Alghasi-Mehr, citato dall’agenzia di stampamagistratura, Mizan. Facendo il punto sui processi che si sono svolti nella provincia di Teheran, Alghasi-Mehr ha reso noto che 160 persone sono state condannate a pene tra i cinque e i dieci anni di, 80 persone sono state condannate a pene tra i due e i cinque anni die altre 160 a pene fino a due anni di. L’annuncio segue la condannacomunità internazionale per ...

Circa 70 giornalisti iraniani sarebbero stati arrestati dall'inizio delle proteste antigovernative innescate lo scorso settembre dalla morte di Mahsa Amini. Lo ha riferito un tweet di Iran ...Sono giornaliste occidentali con le radici in Iran, attiviste in esilio e attrici famose che, in questo momento, non possono tacere: le voci delle iraniane della diaspora su Twitter offrono punti di v ...