Premio Sacharov 2022 | Assange è tra i finalisti ma non può partecipare alla cerimonia perché in carcere | la diretta del M5s

(Di martedì 13 dicembre 2022) Julianè finalista del, il più alto riconoscimento dell’Unione europea nel campo dei diritti umani e della libertà di pensiero. Purtroppo non potrà essere presenteè tuttora in prigione in Gran Bretagna. Nel video la conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 stelle in Ue, con Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli e Stella. Tra gli interventi, anche quello della giornalista Stefania Maurizi, che segue da sempre la vicenda che ha coinvolto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Notizie in Controluce

In occasione dell'assegnazione del Premio Sacharov 2022 per la libertà di pensiero "al coraggioso popolo ucraino", l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza un incontro con gli studenti il 14 dicembre, dalle 9.45 alle 12.30. Julian Assange è finalista del Premio Sacharov 2022, il più alto riconoscimento dell'Unione europea nel campo dei diritti umani e della libertà di pensiero.