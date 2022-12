“Ma no…” Imbarazzo totale per Riccardo Fogli al suo ingresso al GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 dicembre 2022) La scorsa 22esima puntata del GF Vip 7 ha regalato discussioni e gaffe a non finire. Come la figuraccia di Attilio Romita che, per riconquistare la compagna Mimma Fusco, ha fatto delle pessime considerazioni su Sarah Altobello in confessionale. Scoop, come quello su Patrizia Rossetti e Denny Quinn, ma anche molti ospiti d’eccezione come per esempio Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e marito e dopo. Più di una esibizione ha intrattenuto, ma anche fatto discutere, i telespettatori come anche i concorrenti del GF Vip 7. Su Twitter, dalla scorsa friccicante nottata al GF Vip 7, svariati utenti ancora stanno ridendo a crepapelle per lo scivolone commesso da Antonino Spinalbese dopo l’esibizione di Katia Ricciarelli. Ma lei, come spiegato, non è stata l’unica artista invitata. C’era pure...