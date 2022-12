Lutto in Campania | dottoressa del pronto soccorso muore nel sonno | addio a Lucia

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Aveva 49 anni ladelmorta in Friuli in preda a un malore improvviso.Damiano era campana, originaria precisamente di Polla, in provincia di Salerno e viveva al Nord per lavoro.ina 49 anni per un malore Da quanto si apprende sui media locali, la donna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.