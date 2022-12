Golden Globe 2023 | Tom Cruise e Will Smith snobbati | nessuna regista in nomination | è polemica

(Di martedì 13 dicembre 2022) A fronte della prevedibile assenza dinella rosa degli attori, anche Tomviene snobbato daie cresce laper l'assenza di registe tra i candidati per la miglior regia. Il ritorno deicoincide col riaccendersi delle polemiche sulle candidature ricevute e su quelle mancanti. fa notizia la scelta della Hollywood Foreign Press di escludere Tomdalla rosa a miglior attore nonostante le due candidature ricevute da Top Gun: Maverick per il miglior film drammatico e per la miglior canzone originale. Meno sorprendente la scelta dii omettere la candidatura diper Emancipation dopo lo schiaffo a Chris ...

Inoltre, la colonna sonora per Mulholland Drive gli è valsa la sua seconda nomination ai. L'universo di Twin Peaks perde così un altra sua colonna storica. Solo di recente era venuto a ...... 90 anni, pluricandidato dall'Academy e vincitore di cinque Oscar e altri innumerevoli premi: Grammy, Emmy e. Tantissimi minuti di applausi per un evento unico al termine di ogni ... Golden Globes 2023, ecco tutte le nomination A fronte della prevedibile assenza di Will Smith nella rosa degli attori, anche Tom Cruise viene snobbato dai Golden Globe 2023 e cresce la polemica per l'assenza di registe tra i candidati per la mig ...Il mondo del cinema è in fermento. Sono state annunciate le nomination per l’edizione numero 80 dei Golden Globe, che saranno assegnati il prossimo 10 gennaio 2023. Si torna sul red carpet ma soprattu ...