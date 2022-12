Come Alfredino Rampi | il dramma di un bimbo di 8 anni caduto in un pozzo

(Di martedì 13 dicembre 2022) La storia che ha sconvolto tutta l’Italia, quella del piccolo, si èticamente ripetuta. Il bambino ènelÈ successo di nuovo, purtroppo.accadde ad, che tenne tutta l’Italia attaccata alla televisione nelle notti tra il 10 e il 13 giugno 1981, un altro bambino ha trovato la morte a causa della caduta in un(www.kronic.it)Oltre alla nota storia di, di sei, un altro bambino che morì a causa di questo incidente fu Nicola Silvestri, di tre, che nel 1996 cadde in un artesiano proprio sotto agli occhi della mamma: trovò la morte per annegamento. Nel 2017, poi, accadde la stessa cosa ad ...

Il Corriere della Città

Dalle intercettazioni emergeMaria Dolores Colleoni abbia detto al marito 'di non essere d'... 'Anni fa insieme a lui - ricorda l'ex sindacoCattaneo - siamo andati a Bruxelles con una ......il piccolo) - i tifosi marocchini lo hanno già ampiamente perdonato . Cade in un pozzo mentre gioca con la sorellina: bimbo di 8 anni morto dopo 4 giorni Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'ex eurodeputato Antonio Panzeri, tra gli arrestati nell'indagine di Bruxelles, avrebbe usato «metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi». Lo si legge ...