Basket | Eurolega 2022-2023 | nona sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano | Maccabi Tel Aviv corsaro al Forum

(Di martedì 13 dicembre 2022)perin. I meneghini non riescono più a sbloccarsi in Europa, con ilTelche espugna ilper 71-77 trovando anche la prima vittoria esterna (la settima in stagione).ha anche toccato la doppia cifra di vantaggio sul 57-47 nel terzo quarto, ma gli israeliani sono usciti alla distanza riuscendo a far saltare il fattore campo. L’EA7 Emporio Armani ora è attesa dalla difficile trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa di giovedì sera (palla a due alle ore 19:00), dove cercherà nuovamente di interrompere la striscia negativa nella massima competizione continentale. Lorenzo Brown è il top scorer degli ospiti con 20 punti, insieme ai 14 di Sorkin. ...

Massima fiducia di Pantaleo Dell'Orco, presidente del club, sul lavoro di coach Messina, nonostante le otto sconfitte consecutive nelle ultime otto partite in Eurolega. Non finisce più l'incubo per l'Olimpia Milano: contro il Maccabi Tel Aviv (71-77) continua a correre il tassametro delle sconfitte, ora nove in fila (3-10 il record).