Addio ad Angelo Badalamenti | la doppia melodia dell' anima

(Di martedì 13 dicembre 2022) Quando Isabella mi porta il testo a New York, lo leggo e penso "Madonna mia, questo è terribile…che roba è?" Quando chiamo David per sapere che musica volesse le cose peggiorano. Mi dice: "Falla come ...

Dino De Laurentiis doveva acquisirla, ma prima di farlo ha detto a Fred Caruso: "Perché non chiedi adse compone una canzone altrettanto bella per David" Io ero disponibile a realizzare ...È scomparso all'età di 85 anniBadalamenti, compositore di tante colonne sonore dei film di David Lynch e della celebre sigla della serie tv Twin Peaks . A riportare della morte dell'artista è stato Hollywood Reporter, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È morto Angelo Badalamenti, compositore newyorkese originario di Cinisi (Palermo), noto, tra l'altro per la sua collaborazione con David Lynch, per il quale firmò la colonna ...