Ultime Notizie Roma del 12-12-2022 ore 17 | 10

(Di lunedì 12 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ma un pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente la politica in apertura la premier Giorgia Meloni in un video sui social a sfigato di voler Raccontare il lavoro che è stato fatto nell’ultima settimana sono stati 7 giorni di buonesono accadute molte cose interessanti ha raccontato intanto L’Unione Europea ha autorizzato la proroga a tutto il 2020 3D decontribuzione Sud una misura fondamentale che consente lo sgravio fiscale è una misura che noi vogliamo rendere strutturale e Anna che presenteremo un emendamento alla manovra per estendere al 2023 anche i crediti di imposta per le Aziende che assumono Al mezzogiorno per le zone economiche speciali te le aree terremotate un’altra misura concludi meloni per la quale era facile trovare le risorse ci siamo riusciti ...

