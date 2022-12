Trovato cadavere semicarbonizzato e con ferite nel Pistoiese | fermato figlio vittima

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il corpo senza vita di un uomo, parzialmente carbonizzato e con diversedi arma da taglio, è stato rinvenuto in un'area boscosa nella frazione di Colle, a Buggiano in provincia di Pistoia, nella Valdinievole. A dare l'allerta alle forze dell'ordine sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato il corpo. Ildell’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L'interrogatorio di garanzia è previsto per dopodomani.

