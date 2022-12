Sequestrati beni per 400mila euro a pregiudicato tarantino

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Questa mattina il personale della Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali, in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, unitamente a personale di questa Squadra Mobile, ha sottoposto al sequestro finalizzato alla confisca, ingentinei confronti di un notodeldi anni 46, presunto appartenente ad un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio ed altri gravi reati, attualmente detenuto in carcere. Il provvedimento di sequestro è stato adottato a seguito della proposta presentata congiuntamente dal Questore di Taranto Dr. Massimo Gambino e dal Procuratore della Repubblica di Lecce Dr. Leonardo Leone De Castris, a conclusione di un’articolata attività investigativa, ...

Eva Kaili, la richiesta di rimozione La Grecia, intanto, ha congelato tutti inel Paese di Eva Kaili, che sarebbe stata trovata in possesso di oltre 750mila euro in contanti. In una riunione d'...12.17 Qatar,a Kaili 750 mila euro Sono staticentinaia di migliaia di euro nell'abitazione della vicepresidente greca dell'...antiriciclaggio di Atene hanno congelato idi ...Nuova puntata dell'inchiesta Qatar. Atene ha congelato tutti i beni di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo: lo ha reso noto il governo. Intanto lo scandalo che sta travolgendo il Parla ...I contanti - in banconote da 20 e 50 euro - ritrovati nella casa dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento Ue e nella valigia del padre. Continua l'inchiesta sulla presunta corruzione da parte del Q ...