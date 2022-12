Scherma | Paolo Azzi | “Un weekend eccezionale Grande fiducia per il 2023”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Laitaliana è reduce da undi Coppa del Mondo semplicemente straordinario. Tutte le armi erano impegnate in questo fine settimana e l’Italia ha raccolto ben dieci podi. Un risultato fenomenale, anche perchè sono arrivate vittorie e podi ovunque, con conferme e prime volte. Ovviamente il presidente della Federnon ha potuto che mostrare tutta la sua felicità per i risultati ottenuti in pedana dagli azzurri. Queste le sue prime parole sulappena trascorso: “Sono arrivate vittorie in tutte e tre le armi e abbiamo portato sul podio tutte le sei specialità. È un risultato, storico, che premia illavoro che le nostre Nazionali stanno svolgendo sotto la guida dei Commissari tecnici e dei rispettivi ...