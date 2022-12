Quando deve scattale l' incandidabilità | Nordio mette nel mirino la legge Severino

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nuova stoccata del ministro della Giustizia Carlo, questa volta sulla. In una intervista al Corriere della Sera, l'esponente del governo parte dalle intercettazioni: "va rimodulata la norma per conciliare il diritto all'informazione dei cittadini e quello dei singoli a non veder divulgate notizie segrete e intime che li riguardano - afferma l'ex magistrato - Per ripristinare una par condicio di informazione tra le parti. Siamo apertissimi a cercare un punto d'incontro tra diritto all'informazione e limiti alla graticola mediatica. Sono pronto ad aprire un tavolo di confronto tra rappresentanti dell'Anm, dell'avvocatura e del giornalismo, anche domani". Quanto alla, "abbiamo ricevuto sollecitazione dall'Anci, e l'apertura del Pd, per abolire o modificare ...

