Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 10 su Rai2 | trama 12 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)per la seriein10 che, per l’occasione, ritrova Danny John-Julies, l’amato interprete dell’agente Dwayne Myers. L’episodio va in onda lunedì 10su. Di seguito la sinossi dell’episodio: E’ Natale nell’assolata Saint Marie e Neville si sta preparando per tornare a Manchester e trascorrere le feste con la famiglia, ma i suoi piani vengono stravolti quando un miliardario, magnate delle spedizioni, muore in circostanze misteriose. E il caso è destinato a diventare ancora più intricato quando, in quel di Londra, un autista di minicab riceve una cartolina di Natale con un messaggio inquietante all’interno che ribalta le indagini. Con Florence in partenza (e qui si riprende il finale della decima stagione) e quindi un membro della ...