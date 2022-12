Iscrizioni | trattenimento per un anno nella scuola infanzia | quando è possibile e quali documenti servono

Orizzonte Scuola

Le domande devono essere inviate attraverso il sistema "on line", dalle ore 8:00 del 9 ...alla scuola dell'infanzia Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione ...Le domande devono essere inviate attraverso il sistema "on line", dalle ore 8:00 del 9 ...alla scuola dell'infanzia Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione ... Iscrizioni scuola primaria, si dovrà tenere conto che dalla classe 4^ si faranno due ore in più per l’educazione motoria. Indicazioni