Iori | Spalletti ha costruito un gruppo che sta bene insieme | si vede dal loro atteggiamento quando scendono in campo

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Alessandro,giornalista,è intervenuto a"Si gonfia la Rete"su Radio Crc,ecco le sue dichiarazioni : " Il Villareal è calato dopo l'addio di Unai Emery, il modo in cui è avvenuto è stato spiazzante. Gli spagnoli restano comunque una grande società, che spesso lancia molti calciatori di prospettiva. Per il Napoli aver allargato la rosa in tutti i reparti è stata una mossa incisiva e adesso può fondare le proprie ambizioni in una stagione storica anche grazie all'alternanza tattica e tecnica in. Il campionato di quest'anno è anomalo, fare previsioni è impossibile, ma le ambizioni del Napoli sono leggittime, sicuramente al rientro gli azzurri possono permettersi il lusso di uscire dagli scontri diretti con qualche pareggio. In una stagione è fondamentale avere tante alternative, lo era già negli anni passatile partite ...