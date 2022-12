«Il 5G in aereo è una conquista tecnologica ma vedremo se è una conquista sociale»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La Commissione europea ha stabilito che entro il 30 giugno 2023 i Paesi dell’Unione europea potranno consentire l’utilizzo dei dispositivi mobili per connettersi a Internet e telefonare durante i viaggi in. Il collegamento sarà garantito da un’apparecchiatura specifica a bordo degli aerei, in particolare nella cabina dei velivoli: la cosiddetta pico-cella collegata alle reti mobili terrestri via satellite. In un comunicato stampa, la Commissione ha scritto che «i passeggeri a bordo dei voli nell’UE potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre». A partire dal 2008 la Commissione ha fatto riservare determinate frequenze per facilitare le comunicazioni a bordo degli aerei e questo ha permesso alle compagnie aeree di mettere a disposizione dei passeggeri alcuni servizi di ...