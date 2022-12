Amici 22 | ecco perchè Veronica Peparini non è tra i giudici del talent

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La nuova edizione diè ormai iniziata da qualche mese e da subito si è notata l’assenza di, storica giudice del. Sono stati in molti a domandarsi i motivi della sua assenza e se per caso ci fosse stata una rottura con la produzione o con la conduttrice e ideatrice del programma, Maria De Filipi. La verità su quello che è successo è stata rivelata proprio dadurante un’intervista rilasciata a Novella 2000. La verità disulla sua assenz da2022/23 Recentementeha parlato su Novella 2000 della sua vita e del suo percorso lavorativo. Per questo è nata l’occasione per chiedere all’ex prof. di, il motivo per il quale ...

...fa la solita previsione nera per i giorni in cui si starà a stretto contatto con parenti e. " ...che, quindi, passa alla critica contro l'attuale governo: " Credo si stia scambiando la ...22: Rita in lacrime, Maria De Filippi interviene Mentre tutti i cantanti si trovano in studio ... Mentre piange e si fa consolare da Megan e Isobel,che interviene Maria . La conduttrice ...Nel corso del daytime di oggi lunedì 12 dicembre, Rudy Zerbi ha avanzato la proposta di eliminare l'ultimo in classifica per il canto: Niveo. Sia l'allievo che la sua coach, Lorella Cuccarini, non era ...Emma Marrone è riapparsa ad Amici 22 in qualità di giudice di canto e ha indossato un completo sporty chic: quanto costa