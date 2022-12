Abodi | «Che senso ha parlare con Casini se poi Lotito si muove in autonomia?»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il ministro dello Sport Andreanon risparmia una frecciatina al senatore Claudio, patron della Lazio che si sta battendo da settimane per la rateizzazione dei debiti fiscali della Lega Serie A, e quindi anche del club che presiede., pur ribadendo che il calcio non può essere trattato diversamente dalle altre imprese, se non aiutandolo in qualche modo ad ampliare i suoi ricavi, apre ad un confronto con i vertici istituzionali. «Colgo questa occasione per invitare a un tavolo di lavoro il presidente federale Gravina, il presidentedella serie A e i vertici di tutte le altre leghe per affrontare un percorso di riforme strutturali, sul presupposto che si affrontino i problemi».rivendica di non essere contro lo sport. E ...