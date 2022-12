Scherma | Coppa del Mondo spada 2022 | la prima volta di Giulia Rizzi | suo il successo a Vancouver

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nella notte italiana, da, è arrivato l’ennesimoper laitaliana in questo fine settimana didel. In Canada, dove sono in pedana spadisti e spadiste, c’è il primo trionfo di, che ha sconfitto in finale 15-9 Man Wai Kong. Un cammino trionfale per l’azzurra, partito addirittura dalla fase a gironi, vinta senza perdere alcuna sfida. Poi la vittoria di misura, 15-14 sull’estone Kuusk e quelle più nette contro Brunner (15-10) e Kang (15-6); in semifinale un mezzo capolavoro nel 15-11 su Anna Kun,di sconfiggere nell’atto conclusiva la portacolori di Hong Kong. Si tratta del secondonelle gare individuali per laitaliana in questa CdM, dato che poche ...