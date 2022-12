Omicidio Willy | la difesa dei fratelli Bianchi | Testimoni erano ubriachi

Leggi Anche, i fratelli Bianchi non sconteranno l'ergastolo nello stesso carcere Una visione distorta - Secondo il legale di Marco Bianchi dunque, quella che è emersa è un'immagine ...'È assurdo parlare di processo mediatico, quando i familiari di, con grande rigore intellettuale e modestia, non hanno mai partecipato in questi due anni a trasmissioni tv - commenta l'avvocato ...Marco e Gabriele Bianchi, secondo i loro rispettivi difensori, vanno assolti dall'accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Non sono attendibili i tanti testimoni perché sono stati inf ...I testimoni sarebbero stati troppo ubriachi per capire cosa stava realmente accadendo e alcune lesioni a Willy Monteiro Duarte potrebbero ... Artena condannati all'ergastolo in primo grado per ...