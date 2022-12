Non c' è nulla di più crudele dei Mondiali

Leggi su gqitalia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Pensateci: non c’èdi piùdei. Nei laboratori della Fifa hanno inventato la formula della spietatezza: mettere insieme, dagli ottavi in poi, le Nazionali più forti del mondo e farle incontrare tra di loro in partite secche. A volte si abbonda con la ferocia: i tempi supplementari. E quando si vuole proprio provare il massimo del sadismo, ecco incombere i calci di rigore. Ogni giorno, i calciatori delle varie Nazionali sono appesi a un filo: un campo di prigionia in cui conquisti la libertà se sopravvivi (se vinci). Il pensiero di essere eliminati è talmente insostenibile da non poter essere nemmeno vagamente accennato. Essere eliminati vuol dire che tutto quello che hai fatto nei precedenti quattro anni non è servito a niente. Dovrai aspettare altri quattro anni, calciatore eliminato: ma tra quattro anni potrai ...