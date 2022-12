Lorenzo e Selvaggia | l’assurdo modo in cui si sono conosciuti | “Grazie a un anatema”

Leggi su biccy

(Di domenica 11 dicembre 2022)anche a Ballando con le Stelle abbiamo conosciuto meglio la coppia formata daLucarelli eBiagiarelli. Non tutti sanno però come silo chef e la giornalista. A raccontarlo è stata proprio la giudice di Ballando con le Stelle in una sua intervista rilasciata a L’Assedio di Daria Bignardi. Il primo botta e risposta social è avvenuto anni faad un’ex olgettina. “Ci siamoa un’olgettina. Non pensare male. Io avevo scritto un post di quelli sempre miei, rassicuranti, dolci e delicati. Avevo nominato qualche olgettina, era il periodo di cui si parlava di Rubi, e una di queste si offese tantissimo e lasciò un commento veramente inquietante. Lei scrisse ‘io sarò il tuo tormento, ti ruberò ...