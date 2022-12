LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2022 in DIRETTA | a breve si parte per la seconda manche | Vinatzer vuole la rimonta

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA LADELLOFEMMINILE DEL SESTRIERE DALLE 10.30 E DALLE 13.30 12.22 Dai distacchi, piuttosto contenuti, si intende come la lotta per il podio è apertissima. Tutti, almeno fino all’azzurro, possono sperarci seriamente. 12.19 Questa la classifica dopo la prima, con i piazzamenti degli italiani: 1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 50.08 2 BRAATHEN Lucas NOR 50.15 +0.07 3 FELLER Manuel AUT 50.64 +0.56 4 JAKOBSEN Kristoffer SWE 50.67 +0.59 5 MEILLARD Loic SUI 50.73 +0.65 6 PINTURAULT Alexis FRA 50.75 +0.67 7 SCHWARZ Marco AUT 50.83 +0.75 8 YULE Daniel SUI 50.90 +0.82 9 RYDING Dave GBR 51.15 +1.07 10 POPOV Albert BUL 51.19 +1.1111Alex ITA ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.50 Si chiude qui la prima manche dello slalom del Sestriere. In vetta Petra Vlhova con il tempo di 58.51 davanti a Wendy Holdener a 24 centesimi e Mikaela Shiffrin a ...11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ...È tutto pronto a Ponte di Legno e sul ghiacciaio Presena in vista del fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in calendario da venerdì ... Le fasi salienti della sprint si potranno vedere ...La diretta testuale dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...