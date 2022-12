Iran | condannato a morte il calciatore Amir Nasr Azadani

(Di domenica 11 dicembre 2022)iano, è statoinper aver preso parte alle proteste contro il regime: l’appello dei calciatori della nazionaleè uniano di ruolo difensore e di 26 anni, colpevole di aver preso parte alle proteste contro il regime. Per questo motivo è stato arrestato e. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, ha scosso il paese. In molti calciatori della nazionale dell’sui social hanno lanciato un appello contro la sentenza capitale per. La sua colpa è quella di aver criticato il ...

