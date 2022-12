Caso Juve | parla il fondo Lindsell Train | «Troppo presto per commentare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilinglese, secondo azionista dei bianconeri,del: «Èperi procedimenti» Ilingleseè il secondo azionista delladopo Exor (11.9% della proprietà). Chiamato ad esprimere un parare sulgiudiziario che coinvolge i bianconeri. Di seguito la nota delinglese. «L’intero CdA si è dimesso in risposta all’indagine in corso da parte della Consob e della Procura di Torino su presunte irregolarità contabili. Èperi procedimenti poiché la situazione è ancora in ...