Avellino-Fidelis Andria oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 11 dicembre 2022)sarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per il girone C di. Nella diciottesima giornata al Partenio-Lombardi i lupi irpini ospitano la formazione pugliese: due squadre fuori dalla zona playoff e separate di cinque punti a favore dei biancoverdi. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 11 dicembre,tv all’interno diGol su Sky Sport 253,su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports. SportFace.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Az Picerno - Virtus Francavilla Fontana, Latina - Audace Cerignola, Taranto - Monterosi Tuscia (ore 14,30);Andria, Monopoli - ...IL PROGRAMMA Ore 14.30 Latina - Audace Cerignola Picerno - Virtus Francavilla Potenza - Giugliano Taranto - Monterosi Viterbese - Turris Ore 17.30Andria Crotone - Gelbison Juve ...AVELLINO-FIDELIS ANDRIA – La scalata in classifica dei lupi di Massimo Rastelli continua. Dopo l’ottima prova di Torre del Greco, fruttata ai biancoverdi il terzo risultato utile consecutivo, ad ...Nel deserto del "Partenio-Lombardi", squalificato ancora per un turno, i biancoverdi cercano il decimo punto in quattro gare e provano a staccarsi definitivamente dalla zona playout per guardare verso ...