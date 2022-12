Spalletti | «La sosta è stata più scomoda per quelle squadre che avevano trovato la quadra»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, parla in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Crystal Palace, in Turchia. (tratto da tuttonapoli.net) Domani sarà un test più importante visto il valore dell’avversario? Ci saranno altre novità? “E’ stato un buon test anche contro l’Antalya, è stato piacevole incontrare Sahin, come professionista e come persona, l’houmile e normale e lui riesce a trasferire le qualità ai giocatori e per noi è stato un buon test essendo il primo di questa pausa. La partita èfatta bene, anche nelle novità ho visto interesse e qualità. Ovviamente il Crystal Palace è di un livello superiore, sulla carta, ma siamo già ad un buon punto di quello che volevamo acchiappare in questo break e pure di là c’è un mostro sacro come Vieira, poteva essere la completezza del nostro ...