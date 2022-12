Più fondi per risarcire anche l' ingiusta imputazione

(Di sabato 10 dicembre 2022) Aumenterà da 516.000 a 1 milione di euro il «tetto» massimo oggi previsto per i risarcimenti a chi ha subito un’detenzione. La commissione Giustizia della Camera ha appena approvato un emendamento di Enrico Costa alla Legge di bilancio che raddoppia il tetto previsto dal Codice di procedura penale per chi sia stato arrestato e poi in giudizio venga riconosciuto innocente. «È un segno fondamentale di sensibilità verso gli innocentimente privati della libertà», dichiara Enrico Costa, vicesegretario di Azione e presidente della Giunta per le autorizzazioni alla Camera: «sappiamo bene che nessuna cifra cancella la cicatrice di un arresto immotivato, ma è giusto che lo Stato intervenga. E magari vada a vedere se ci sono responsabilità giudiziarie, e di chi sono…». Ora il provvedimento passa all’aula. Il passaggio successivo, a rigor di ...

Analisi Difesa

... ho pensato agli occhi di mio padre e di mia madre e dei miei compagni di lotta che non ci sono. Io ho il sospetto che con la sanità calabrese si sono creati deineri per fare operazioni di ...'apri a chiudi" e alle frodi Iva su piattaforme on - line, regolecerte sulle cd. cripto - ... ad esempio in tema di partecipazioni societarie (quotate e no),comuni d investimento, polizze ... Più spese militari per Tokyo, più export per Seul, più fondi USA per armare Taipei – Analisi Difesa