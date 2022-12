Mondiali 2022 | Inghilterra-Francia tra storia e calcio | la partita eterna

Corriere dello Sport

Il giornalista statunitense Grant Wahl, 48 anni, è morto in Qatar a causa di un attacco cardiaco durante la partita Olanda - Argentina, in occasione deidi calcio Fifa. Gli organizzatori del mondiale hanno riferito oggi che il giornalista dell'emittente 'Cbs Sports' si è accasciato nella sala stampa, dove ha ricevuto 'cure mediche ...... a Qatarla linea verde non ha dato i risultati sperati: Vinicius, Richarlison, a Raphinha e Rodrygo hanno tutti steccato di brutto contro la Croazia., Brasile: perchè Neymar non ha ... Mondiali 2022, un algoritmo ha già previsto (quasi) tutto: a trionfare sarà... MONDIALI 2022 - 49 anni, reporter di CBS Sport e con una lunga carriera nelle fila di Sport Illustrated, ha avuto un malore in tribuna stampa nel corso ...Il giornalista americano Grant Wahl è morto a 48 anni in Qatar, dove si trovava per i Mondiali di calcio, durante la partita di ieri sera, 9 dicembre 2022, tra Argentina e Olanda. Wahl, veterano dei c ...