Meteo | Lombardia | domani possibili piogge | minime in calo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Inil fine settimana è caratterizzato dal passaggio di una perturbazione che porterà una massa d'aria più fredda con rovesci tra la notte e il pomeriggio di domenica su alcune parti della pianura e un significativotermico su tutto il territorio. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettinoregionale., domenica 11 dicembre, inizialmente nuvoloso su buona parte del territorio, dal pomeriggio locali addensamenti sui settori più meridionali ed orientali della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: tra notte e mattino rovesci sui settori centro-orientali della pianura, ma qualche rovescio di breve durata non è da escludere anche più ad ovest, tra est milanese e pavese; dal tardo pomeriggio ovunque in esaurimento. Neve fino a 300 metri di quota, con ...

Al nord: precipitazioni sparse tra Triveneto e, nevicate fino a bassa quota anche in Emilia Romagna. Al centro: più piogge su Toscana, Umbria, in serata rischio neve a bassa quota sulle ...Tempo soleggiato al Nord-Ovest e nelle Alpi centrali ... Locali piogge e qualche breve rovescio possibili su sudest della Lombardia, basso Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche; limite ...3' di lettura 10/12/2022 - (Adnkronos) - Weekend con il ciclone. Una bassa pressione di 995 hPa attraverserà nelle prossime ore l'Italia centrale portando maltempo soprattutto sulle regioni centro-mer ...