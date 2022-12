Lazio | niente Romero alla ripresa? Dipende dal ct Mascherano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il campionato sudamericano under 20 potrebbe costringere laa fare a meno del giovane Lukaper tre settimane La prima parte di stagione dellaha consacrato un Lukaormai entrato a pieno titolo nelle rotazioni di Sarri per l’attacco. Il gol decisivo contro il Monza e la titolarità nell’ultima gara contro la Juventus allo Stadium ne sono una perfetta testimonianza. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, lapotrebbe fare a meno del ragazzo dal 19 gennaio al 12 febbraio, un periodo molto intenso per i biancocelesti tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Il motivo? La partenza del Campionato Sudamericano Under-20, con l’Argentina diche potrebbe chiamare proprio il 18enne esterno. Non essendo un torneo ...

