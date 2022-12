La stoccata di Ten Hag | 'Ronaldo? Buon calciatore | avrebbe potuto dare una mano se in forma'

... ricordando il lavoro del M5S negli ultimi 4 anni per una strada a 4 corsie, laal Governo ..." per aprire un confronto sulla strategicità dell'opera e per la sua inclusione nella rete" T ...... ricordando il lavoro del M5S negli ultimi 4 anni per una strada a 4 corsie, laal Governo ..." per aprire un confronto sulla strategicità dell'opera e per la sua inclusione nella rete" T ...Complice la panchina in Portogallo-Svizzera, Gary Neville, ex giocatore del Manchester United oggi commentatore tv, non ha perso l'occasione per tornare all'attacco ...Ten Hag non rimpiange Cristiano Ronaldo, sofferente anche col Portogallo Stoccata di Erik Ten Hag, che risponde a Cristiano Ronaldo. Nei giorni precedenti l'inizio del Mondiale di Qatar 2022, infatti, ...