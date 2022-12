Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si riavvicinano

(Di sabato 10 dicembre 2022) AVVICINAMENTI - Distesi su uno dei divani,si scambiano carezze, dolci abbracci e qualche sfuggente bacio e, per ridurre l'imbarazzo, a mancare non sono di certo le risate. Le distanze ...

AVVICINAMENTI - Distesi su uno dei divani, Micol e Tavassi si scambiano carezze, dolci abbracci e qualche sfuggente bacio e, per ridurre l'imbarazzo, a mancare non sono di certo le risate. Le distanze ...Manca poco alla nuova puntata delVip , che andrà in onda stasera sabato 10 dicembre 2022 su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa Daniele Dal Moro ha deciso di affrontare Edoardo Donnamaria e fargli notare un suo ...Gf Vip, salta l'ingresso di Fariba Tehrani: il motivo La madre di Giulia Salemi avrebbe dovuto entrare nella casa il 12 dicembre, ma ha dovuto rinunciare a causa di un problema di salute… Leggi ...Chi tra Charlie Gnocchi o Daniele Dal Moro è il più votato secondo i sondaggi Scopriamo la scelta dei fan del GF Vip 7 ...