(Di sabato 10 dicembre 2022)di David Alaba, calciatore dele capitano della nazionale austriaca, Frank Heppner è stato arrestato con l’accusa di far parte del gruppo terroristico che pianificava un colpo di stato in

C'è anche uno chef stellato tra le persone arrestata in Germania durante l'operazione che ha sventato un tentativo di colpo di stato in Germania. L'uomo in questione è Frank Heppner, un cuoco originario di Monaco di Baviera. Heppner è stato arrestato nell'hotel di lusso 'Kempinski' nella nota località sciistica austriaca di Kitzbühel. Il tentato colpo di stato è stato sventato dalla polizia tedesca in quella che pare essere la più grande operazione della polizia della Germania contro l'estremismo di destra. Suocero di David Alaba, calciatore del Real Madrid e capitano della nazionale austriaca, Frank Heppner è stato arrestato con l'accusa di far parte del gruppo terroristico che pianificava un colpo di stato in Germania.