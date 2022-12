Federasma e Allergie Odv | atto grave verso i bambini e i ragazzi con asma lasciare che chiuda l' Istituto Pio XII di Misurina

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) -Odv, organizzazione di volontariato, si unisce alle tante voci che invocano un ripensamento della decisione di chiudere l'Pio XII di, riferimento vitale per le famiglie concolpiti da patologie respiratorie croniche come l'. Assenza di inquinamento, qualità dell'aria, ambienti privi degli allergeni che alimentano l'infiammazione cronica dell'apparato respiratorio. Sono solo alcune delle caratteristiche principali che hanno reso il centro dila meta di migliaia di giovani pazienti. Grazie a queste peculiarità, e non solo, si è riusciti a gestire in modo ottimale i molteplici rischi che la malattia comporta. Nel corso dei decenni, infatti, presso ...

