F1 | Charles Leclerc | “Voglio vincere il Mondiale nel 2023 L’arrivo di Vasseur? E’ un bravissimo Team Principal”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il2022 di F1 fa già parte dell’album dei ricordi ed è stato l’olandese Max Verstappen a trionfare. Il neerlandese e la Red Bull sono stati i due riferimenti dell’annata e per la Ferrari il digiuno iridato si è ulteriormente prolungato. Sono giorni complicati per la scuderia di Maranello dopo le dimissioni del 29 novembre di Mattia Binotto. Una notizia non inaspettata, viste la tante indiscrezioni che avevano accompagnato anche con qualche polemica l’addio dell’ingegnere originario di Losanna (Svizzera). A margine del FIA Prize Giving a Bologna a fare un bilancio e ad analizzare la situazione è stato: “Alla fine questo secondo posto nello prendo comunque. L’ho detto spesso: se riguardo i due anni precedenti, non era scontato uno step così importante per arrivare secondi. Dobbiamo ...