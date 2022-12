Estrazione Million Day di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 10 Dicembre 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) Idi1023 26 41 8 46 Come si gioca Il funzionamento alla base del gioco è semplice: il giocatore deve scegliere una delle seguenti tre modalità di gioco. Ognuna è basata sul principio cardine del gioco: 1 giocata equivale ad 1,00 €, e consiste nello scegliere, su una schedina che riporta in successione ida 1 a 55, 5a piacere.Day – giocata singola: permette di compilare la schedina con 5a piacere al costo di 1€;Day – giocata plurima: permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5. Ogni giocata avrà, come detto, il costo di 1,00 €.Day – giocata ...

Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a sabato 10 dicembre 2022. In diretta i risultati dell'ultima, così come comunicati dal sito ufficiale di LottoItalia...Day è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica . Una lottera già cara a milioni di giocatori in tutta Italia. Il ...Oltre a quella relativa al Superenalotto sono oggi in programma anche le estrazioni del Lotto tradizionale e anche quelle relative a 10eLotto eDay . Ricordiamo che l'di giovedì 8 ... MillionDay e MillionDay Extra, l'estrazione di venerdì 9 dicembre 2022: i numeri vincenti Anche oggi, sabato 10 dicembre 2022, è il giorno giusto per vincere al Million Day . Appuntamento con la fortuna grazie al concorso ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a sabato 10 dicembre 2022. In diretta i risultati dell'ultima estrazione ...