Cannavaro | “Non mi fido del Cittadella | dobbiamo fare punti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRitrovati sorriso e vittoria, il Benevento di Fabiopunta a dare continuità al successo di Parma contro il. La Strega andrà a caccia dei treche al “Ciro Vigorito” mancano da fine agosto. Nel suo nuovo stadio, Fabionon ha ancora avuto modo di esultare. Un tabù da sfatare contro la compagine veneta allenata da Edoardo Gorini. A presentare la sfida è lo stesso, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Letizia – Non siamo fortunati con questi episodi. Lunedì farà gli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave. Sono fiducioso perché l’ho visto camminare bene.– Vincere per noi è qualcosa di molto importante perché fatichiamo in casa. Ilè una squadra fastidiosa, ...