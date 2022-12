Alessandra Amoroso fa ballare Napoli | ultimo show del 2022 ad Eboli | scaletta e biglietti

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSeconda giornata napoletana pere il suo ‘Tutto accade tour’, poi atteso al PalaSele dilunedì 12 dicembre. La cantante pugliese, per sostenere la campagna per le pari opportunità, con il sostegno di Spotify Equal, ha scelto 13 giovani artiste come supporter di tredici date del suo tour. I dati statistici dicono che solo 1 artista su 5 nelle classifiche italiane è donna. La, dopo il successo del live sold out di ieri, stasera si esibirà nuovamente al Palapartenope dialle ore 21 con unototale, dai visual coloratissimi alle coreografie scintillanti. Nel corso degli anniha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili: con “Tutto Accade a San Siro”, 200esimo concerto nella carriera ...

Ma può anche essere che Andrea Iannone ed Elodie siano della scuola di, 'se poi lo faccio a te gli altri ci rimangono male e questo non mi va'". Con Andrea Iannone , Elodie ha ...Dal Mediolanum Forum di Assago all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ecco alcuni dei concerti più interessanti in calendario Per, dicembre è un mese ricco di date. Il 2 e il ...Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è tornata live con il “Tutto Accade Tour” atteso lunedì ...Elodie e Andrea Iannone travolti dalle polemiche per aver negato selfie e autografi ai fan, in occasione di un’uscita pubblica: la coppia nella bufera ...