Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)DEL 9 DICEMBREORE 19:05 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUNA SERIE DI INCIDENTI SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN SINISTRO E’ LA CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER L’ARDEATINA E VIA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER 2 KM TRA LO SVINCOLO DI PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SEMPRE PER INCIDENTE CODE POI SULLA VIA DEI LAGHI, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE DI PANTANELLE IN PROVINCIA DI VITERBO, E’ STATA RIAPERTA LA PROVINCIALE VERENTANA. CHIUSA IN PRECEDENZA PER UNA FRANA NEI PRESSI DI MONTEFIASCONE, DALLA FRAZIONE LE MOSSE A LL’INCROCIO CON STRADA MARTANA DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...