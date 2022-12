Ultime Notizie – Terremoto oggi Sicilia | scossa in provincia di Siracusa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nuovadiin. Un sisma di magnitudo 2,9 è stato registratoa 5 chilometri a nord est di Rosolini, indi. La, alle 4.46, è stata localizzata a una profondità di 8 chilometri come segnalato dall’Ingv. Ieri, alle 21.16, era stato registrato un altrodi magnitudo 4.1 con epicentro tra i comuni di Mazzarone (Catania), Chiaramonte Gulfi e Acate, nel Ragusano. Stamani sopralluogo per accertare eventuali danni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione