Ue | consulente Ciciriello | Un aiuto a imprese per modernizzare rendicontazione Iva' '

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic. (Labitalia) - “In Italia, le aziende inviano già fatture elettroniche alla Pa (tramite il sistema di interscambio), e quindi chiedere di inviare un ulteriore messaggio (estraendo solo i dati rilevanti per le dichiarazioni iva) alle autorità fiscali potrebbe essere eccessivo”. Così Carmen, lead advisor di Dg Grow e giàin tema di servizi digitali in Commissione europea con Celeris Group commenta la pubblicazione della Commissione europea della proposta legislativa peril sistema diiva così da favorire gli scambi commerciali Intra-Ue e limitare il mancato gettito che, solo in Italia, nel 2020 è stato di 26 miliardi di euro. "E' pur vero - sostiene - che, come riporta la Direttiva, 4,1 miliardi di euro provenienti dalla lotta alle frodi iva verrà messa a ...