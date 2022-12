“Non è giusto” GF Vip 7 | la scoperta su Ginevra Lamborghini e l’ira del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alla finerientra nella casa del GF Vip. L’ereditiera era stata squalificata per aver detto una frase sul bullismo legata al caso Bellavia: “Merita di essere bullizzato”, aveva sentenziato la ragazza davanti ad alcuni vipponi. Poi Marco Bellavia fu costretto per motivi di salute ad uscire dalla casa, ma le parole direstarono e nella puntata successiva all’abbandono dell’ex conduttore di Bim Bum Bam Alfonso Signorini mandò in onda il video della frase incriminata e furono decisi drastici provvedimenti tra cui proprio la squalifica di. L’ereditiera la prese male: scoppiò a piangere, anche perché si era immediatamente resa conto dell’enorme gravità della sua frase. Il conduttore del reality provò in tutti i modi a consolarla, ...