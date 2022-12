Mondiali | ct Croazia | nessuno deve sottovalutarci

Commenta per primo Dopo l'eliminazione aiper mano della, Tite in conferenza stampa ha commentato così l'ultima sua partita sulla panchina del Brasile . ' Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso . È finito un ciclo,...Commenta per primo Le buone prestazioni di Josip Juranovic con laaiin Qatar hanno acceso i riflettori del mercato sul terzino del Celtic : secondo Mundo Deportivo , ci pensa l' Atletico Madrid .Il Brasile è fuori dai Mondiali. Dopo l'1-1 ai tempi regolamentai, ad avere la meglio dal dischetto è stata la Croazia che per il secondo Mondiale consecutivo si è ...Mondiali 2022. - Dopo due giorni di stop inizia la seconda fase a eliminazione diretta, con la Seleçao eliminata dopo i tiri dal dischetto. Domani altre due partite: Marocco-Portogallo (ore 16) e Ingh ...