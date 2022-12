Cosa sappiamo dell’indagine sulla presunta corruzione del Qatar al Parlamento europeo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ex eurodeputato di Articolo 1 Antonio Panzeri e il segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini sono stati fermati venerdì dalla polizia di Bruxelles nell’ambitosul presunto tentativo di uno Stato del Golfo di influenzare le decisioni economiche e politiche del. Entro 48 ore un giudice deciderà se convalidare o meno il loro arresto e quello di altri due italiani, un direttore di una organizzazione non governativa e un assistente parlamentare. Secondo il quotidiano belga Le Soir il Paese del Golfo in questione sarebbe il, dove si sta svolgendo in questi giorni la seconda fase del Campionato mondiale di calcio e già al centro di indagini...

QuiFinanza

di George Scruton , il filosofo conservatore scomparso nel 2020 spesso citato da Giorgia Meloni E come la pensava politicamente Micheal Ende , lo scrittore di La Storia Infinita che ...Masignifica veramenteforsesignifica essere torturati, vedere la propria casa bombardata, essere costretti a fuggire È stato questo il punto di partenza per affrontare questo ... Cosa sappiamo dell’infezione da streptococco A che sta colpendo i bambini Scopri cosa sappiamo su Cat - Infiltrati 2 stagione, si farà La serie tv politica indiana è disponibile in Italia su Netflix!Per Chianini nel Mondo abbiamo intervistato Carla Contemori, linguista e ricercatrice presso L'University of Texas at El Paso.