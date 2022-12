Bimbo di 8 anni bloccato a 17 metri di profondità in un pozzo artesiano | corsa contro il tempo per salvarlo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio per estrarre Tanmay Sahu, ottoda tre giorni in unprofondo 120nello stato indiano del Madhya Pradesh. Il piccolo è caduto ...

LA NAZIONE

Leggi Anche Migranti, nasce unsulla Geo Barents. L'appello di Msf: 'Si faccia sbarcare la ... Nel 2021 i giovani tra i 18 e i 34sono stati il 41,6% degli espatriati, mentre il 23,9% sono ...Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio per estrarre Tanmay Sahu, otto, bloccato da tre giorni in un pozzo profondo 120 metri nello stato indiano del Madhya Pradesh. Il piccolo è caduto mentre giocava nel cortile di fattoria. "Siamo subito accorsi sul posto. ... Bimbo di 12 anni trovato morto nel letto Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ci sono voluti ben 65 anni ma ora la polizia di Philadelphia ha finalmente dato un nome al bambino di quattro anni trovato morto in una scatola nel febbraio 1957. Fu indicato allora come il ...